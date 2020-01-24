【武漢肺炎】武漢三口家高鐵來港中環驗眼　林順潮：女子體溫稍高送院　關診所消毒 (16:17)

林順潮指出，一般不談病人私隱，但這事件涉公眾利益。他說，一家三口父母及兒子趁內地長假期，昨（22日）坐高鐵來港，今早到其診所驗眼。他指出，得知病人從武漢來港，雖然沒有武漢肺炎病徵，但職員防疫意識亦高，立即安排他們到一房間為他們探熱，結果母親體溫為37.3度，他形容是「砸界」，但現時「風頭火勢」，亦不放心，故通知衛生署。他指出，3名求診者認同要高度重視，故亦十分合作，前往醫院接受檢測。他強調情況並非如網上流傳所指有人咳嗽。

他指出，得知悉事件後第一時間通知中建大廈，大廈本身亦有一套防疫措施。其診所今午及明日會暫停營業，作進一步消毒。

林順潮又說，武漢肺炎病毒與SARS類似，有可能透過眼分泌物傳播，但病毒傳播視乎其濃度、傳播途徑及個人體質。他認為，一般人出街不用戴護目鏡，但進出高危地方如在醫院工作的醫護人員應戴護目鏡，亦期望醫管局制定指引，如探病是否需要戴護目鏡。他又提醒市民「勤洗手、勿捽眼」，如戴護目鏡要留意有否「漏風」。