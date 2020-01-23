女生擲紙杯被控襲警　判囚6星期緩刑一年 (16:30)

報稱學生的女被告唐洛芙（22歲）居於警察已婚宿舍，她承認一項襲擊警務人員罪，控罪指出，她於2019年9月7日在港鐵東涌站襲擊警員陳浩楊。

控方案情透露，2019年9月7日下午約5時半警方於港鐵東涌站B出口附近執勤期間，佩戴口罩的被告把一紙杯擲向警員背部，並立刻逃離。另一警員目睹案發經過，追截被告至連接東薈城（Citygate）及港鐵站的樓梯制服她。被擲紙杯的警員事後背部濕透，亦有公開片段拍攝其中的過程。

辯方求情時透露，被告父親為退休公務員，被告於2017年確診患抑鬱症，持續求診，至今仍須服藥及接受輔導。被告案發前因患感冒求診兩次，她曾向醫生透露失眠，案發前幾天一直服用抗生素及安眠藥。

辯方續稱，被告非有預謀犯案，她購買飲料後本想逛街，惟因現場人多而情緒不穩，被告當時受藥物及抑鬱症影響而衝動犯案。辯方另透露，涉案警員並無傷勢，但被告被制服後右膝裂傷及頭部受傷。辯方亦呈上10多封由被告家人、義工組織成員撰寫的求情信。

裁判官說，案件涉及嚴重罪行，終判處被告監禁6星期，緩刑12個月。

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