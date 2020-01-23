【武漢肺炎】高鐵西九龍站近百人戴口罩改票退票 (14:52)

本港至今（23日）出現兩宗「高度懷疑」感染新型冠狀病毒個案，其中一患者由高鐵來港。今日中午，高鐵西九龍站離港大堂人流頻密，逾百人等候出境。另外，站內開放8個櫃位供乘客改票及退票，近百人排隊。高鐵站內的人，不論職員或乘客，幾乎全數戴上口罩。
港人陳女士在站內辦理退票，她表示，本計劃年初一回鄉，但擔心疫情嚴峻，加上同行有幼童，故決定取消行程。她對內地公布的病例數字「有懷疑」，又不知「內地衛生做得好不好」，雖然新春沒法與家人團聚，「健康較重要」。
另一港人林先生稱，本來今日與太太乘高鐵到深圳北轉車到潮汕，但深圳北屬「交通樞紐」，加上香港的「高度懷疑」個案由深圳北傳入，故打算退票，購買可直達潮汕的班次。他說，高鐵西九龍站人流多，他非常擔心，感覺戴了口罩也沒太大作用，希望辦完退票手續便盡快離開。
油尖旺區民主派區議員今午到高鐵西九龍站外請願，要求政府實施「五大措施」，包括健康申報、暫停慶典、高鐵西九龍站封站、強制檢疫及實施隔離；港鐵代表到場接請願信。區議員胡穗珊促請政府不要忌諱政治考慮，強制所有由內地來港的旅客量體溫及填健康申報表。
另外，香港駐武漢經濟貿易辦事處回覆查詢稱，沒有接獲在武漢居住或留學的港人的求助個案。
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