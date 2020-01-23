【武漢肺炎】高鐵西九龍站近百人戴口罩改票退票 (14:52)

相關報道：武漢封城籲市民勿離開 公共運輸今早10時起停運

港人陳女士在站內辦理退票，她表示，本計劃年初一回鄉，但擔心疫情嚴峻，加上同行有幼童，故決定取消行程。她對內地公布的病例數字「有懷疑」，又不知「內地衛生做得好不好」，雖然新春沒法與家人團聚，「健康較重要」。

另一港人林先生稱，本來今日與太太乘高鐵到深圳北轉車到潮汕，但深圳北屬「交通樞紐」，加上香港的「高度懷疑」個案由深圳北傳入，故打算退票，購買可直達潮汕的班次。他說，高鐵西九龍站人流多，他非常擔心，感覺戴了口罩也沒太大作用，希望辦完退票手續便盡快離開。

油尖旺區民主派區議員今午到高鐵西九龍站外請願，要求政府實施「五大措施」，包括健康申報、暫停慶典、高鐵西九龍站封站、強制檢疫及實施隔離；港鐵代表到場接請願信。區議員胡穗珊促請政府不要忌諱政治考慮，強制所有由內地來港的旅客量體溫及填健康申報表。

另外，香港駐武漢經濟貿易辦事處回覆查詢稱，沒有接獲在武漢居住或留學的港人的求助個案。

武漢肺炎 相關報道：

本港昨午至今早增31宗懷疑個案 醫管局擬過年後減公院非緊急服務

政府擬擴大健康申報至高鐵 沒發燒有呼吸道徵狀亦須呈報

澳門確診第二宗新型冠狀病毒個案

何栢良批本港防疫措施不及2003年 倡向武漢發黑色旅遊警示

林鄭：已要求衛生官員加倍警覺 持續向公眾交代