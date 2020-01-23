【武漢肺炎】教大城大港大現懷疑個案 (20:55)

【19:54】城市大學學生會在facebook表示，校方確認醫護人員於晚上約7時，進入校園帶走一名懷疑感染新型冠狀病毒肺炎的病人，病人已登上救護車送院。

城大表示，該學生本月10日由武漢返港，沒有入住宿舍。校方已將個案通報衛生防護中心，並已全面清潔及消毒相關範圍。

【14:33】教育大學下午1時許向師生發電郵，表示一名學生出現「符合衛生防護中心呈報準則」的病徵，已被送院檢驗，大學診所已將個案呈報衛生防護中心。校方指出，該學生並非宿生，強調他未被證實感染新型冠狀病毒，已安排徹底清潔校園作預防措施。

教大學生會編委會在facebook發帖表示，下午約1時有救護車進入校園，穿全套防護裝備的救護員進入A座，接走一名據稱曾到訪內地的學生往醫院檢驗。

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