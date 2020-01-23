許智峯控開槍交通警意圖謀殺　本港首宗私人檢控警員 (14:22)

許智峯在庭外表示，今次私人檢控並非針對警隊，而是追究個別警員的行為，「如果警員非法開槍，即使政府唔告你，市民也可以追究到底」。他稱，雖然律政司可以介入或終止檢控，但團隊做了充足蒐證，認為有合理的定罪機會，目前眾籌逾330萬元支付訟費。

許智峯提出的私人檢控，案件將排期審訊，若裁判官認為表證成立，才會發出傳票，正式展開審訊程序，包括傳召被告。

根據許智峯的私人檢控起訴書，被告為警員關家榮，包括目擊者在內有3名證人。案發於去年11月11日早上7時，約100人聚集於西灣河筲箕灣道及太安街交界，交通警到場驅散。一名白衣男子向關家榮大叫，關家榮拔出手槍指向男子胸部，並抓住他頸部。黑衣男子、即本案事主和另一人見狀走近，關家榮遂用槍指着事主。事主撥開槍袋不果，關家榮按下槍口，在沒有警告下向事主下半身開一槍，其間雙方有30厘米距離。事主中槍後受傷倒地，關家榮向其他方向開兩槍，事主被制服。

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