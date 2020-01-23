許智峯控開槍交通警意圖謀殺　本港首宗私人檢控警員 (14:22)

網民去年11月11日發起「三罷」，在西灣河有交通警向21歲男子開實彈槍。民主黨立法會議員許智峯今（23日）向開槍警員關家榮提私人檢控，起訴他一項意圖謀殺及一項屬交替控罪的意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪。許智峯表示，本案相信是香港首宗私人檢控警員的案件。
許智峯在庭外表示，今次私人檢控並非針對警隊，而是追究個別警員的行為，「如果警員非法開槍，即使政府唔告你，市民也可以追究到底」。他稱，雖然律政司可以介入或終止檢控，但團隊做了充足蒐證，認為有合理的定罪機會，目前眾籌逾330萬元支付訟費。
許智峯提出的私人檢控，案件將排期審訊，若裁判官認為表證成立，才會發出傳票，正式展開審訊程序，包括傳召被告。
根據許智峯的私人檢控起訴書，被告為警員關家榮，包括目擊者在內有3名證人。案發於去年11月11日早上7時，約100人聚集於西灣河筲箕灣道及太安街交界，交通警到場驅散。一名白衣男子向關家榮大叫，關家榮拔出手槍指向男子胸部，並抓住他頸部。黑衣男子、即本案事主和另一人見狀走近，關家榮遂用槍指着事主。事主撥開槍袋不果，關家榮按下槍口，在沒有警告下向事主下半身開一槍，其間雙方有30厘米距離。事主中槍後受傷倒地，關家榮向其他方向開兩槍，事主被制服。
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