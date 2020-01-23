海關檢1200萬元大麻花拘一男　10年來機場破獲最大宗 (14:10)

香港海關機場科上周五於機場貨運站，揀選檢查一批由加拿大運送到港、報稱音箱的貨物。海關人員發現，該批貨物的X光影像有可疑，音箱結構簡單、沒有線路，音箱內部置有其他物料，每個音箱的重量均比正常音箱重，敲打時聲音不尋常，相信存放了異物。人員遂打開音箱檢查，發現內有4磚以錫紙及膠袋包裝的大麻花。海關於該16箱貨物中檢獲128塊「大麻磚」，共重約70.4公斤，市值約1200萬元。

海關毒品調查課接手調查案件，於機場拘捕一名50歲本地運輸工人，並即日展開監控，並按收貨地址把貨物運送至新界北區一個地方，惟收貨人未有出現。

海關毒品調查課監督朱賢綿表示，加拿大境內銷售及使用消遣用大麻合法，寄件人疑因此把貨物出口公司申報為一間美國貿易公司，企圖減低被截查風險。另外，海關經調查後相信，貨物收貨人為一間境外公司，委託本地註冊物流公司收貨，物流公司再把工作外判予運輸公司，由運輸公司派員到場提貨，以隱藏收貨人身分。他表示，委託過程中，雙方僅透過通訊軟件聯絡，沒有證明文件，增加追查難度。

朱賢綿續說，部分地區消遣用大麻合法化後，不法之徒較易取得相關貨物並轉運到其他地方圖利。他相信，行動中檢獲的大麻部分會供本地內銷及轉售到其他地區。他表示，海關現已加強檢查旅客及貨品，阻截大麻流入本港，並已聯絡多個香港駐外地經貿辦事處，並提醒主要空運、海運快遞商，多留意懷疑載有大麻的貨物出入境。

海關空運貨物第三組指揮官李子康補充，海關揀選貨物檢查時，會先作風險管理評估。由於過去曾有不法之徒利用音箱販毒，故音箱屬高風險貨物。