【武漢肺炎】政府擬擴大健康申報至高鐵　沒發燒有呼吸道徵狀亦須呈報 (11:30)

兩「高度懷疑」個案病毒基因排序今日有結果

第二宗「高度懷疑」個案是一名56歲男子，他與太太同住馬鞍山，其前往武漢返港後的日程如下：

1月10日 獨自到武漢

1月19日 乘中國國際航空飛機到深圳，在羅湖返港曾搭港鐵，之後因發燒向威院求診，體溫37.1度，照X光肺清，院方叫他21日覆診

1月20日 入住帝逸酒店

1月21日 返威院覆診並聲稱感到發熱，體溫37.4度

病者妻子兩醫護已被隔離

黃加慶、衛生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總感染控制主任賴偉文指出，3名密切接觸者已安隔離，包括第二宗個案男病人的妻子和當時沒有穿保護衣物的威院醫護人員，以及曾與第一宗個案病人密切接觸的一名醫院工作人員，今日會安排他們入住麥理浩夫人度假村的隔離營，而同被政府徵用的鯉魚門公園度假營，在有需要時亦會開放使用。

另外，截至今日凌晨零時，中心昨晚（22日）設立的熱線共接到12個查詢。黃加慶稱，患者沒有去濕街市、接觸野生禽鳥及接觸有呼吸道感染的患者。

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