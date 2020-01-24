【武漢肺炎】何栢良批本港防疫措施不及2003年　倡向武漢發黑色旅遊警示 (11:03)

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）接受商台訪問時形容目前情況嚴峻，批評本港的防疫措施不及2003年SARS爆發的時候。他指出，當年所有出入境口岸都會採取健康申報措施，認為現時有必要實施，亦促請政府考慮宣布進入緊急應變級別，適時向武漢發出「黑色旅遊警示」。
何栢良表示，內地當局已提升應變級別，且實施比SARS更高規格的防護，呼籲「香港要醒喇，全部人都要醒！」他另引述有醫生說，近日多了內地病人來港求診，他們經高鐵由內地其他省市轉折來港，認為這邊境「漏洞」讓內地患者很容易入境，擔心傳入的病例會在短時內大幅上升，將來本港或要面對抗疫，可能出現死亡個案。
許樹昌提醒市民留意呼吸道徵狀
本港昨日（22日）出現兩宗高度懷疑感染新型冠狀病毒個案，其中一宗個案是一名從武漢返港56歲男子，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台節目中表示，這宗個案比較罕見，病人首次到威爾斯醫院求診，觀察了兩小時均無發燒或呼吸道感染徵狀，醫護人員審慎起見要求他兩日後回醫院覆診，覆診時也沒有發燒，但其肺片有花，顯示右邊肺有肺炎情況，他其後入院，至昨日第一個快速測試結果顯示對冠狀病毒呈陽性。
許樹昌表示，昨日見該名病人精神良好。由於他回港後主要在家休息，並與妻子分房，加上他並無呼吸道感染徵狀，相信社區傳播病毒風險較低。許樹昌認為，對於這類個案須提高警惕，小心出現「漏洞」，除了發燒，也須留意呼吸道感染徵狀，同時留意看有否打噴嚏、咳嗽、喉嚨痛、周身骨痛等情況。
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