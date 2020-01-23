【武漢肺炎】第二宗高度懷疑個案　56歲男病人曾入住沙田帝逸酒店 (08:36)

衛生防護中心正調查第二宗輸入的新型冠狀病毒感染高度懷疑個案，初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山「天宇海」，他曾於本月10日獨自前往武漢探望父母，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐東鐵回港。病人自18日起開始發燒，但沒有呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，其太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於20日入住沙田帝逸酒店，翌日再到同一醫院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。

病人妻子、的士司機及同航班前後5行乘客 安排隔離

衛生防護中心指出，該病人的太太、接載病人之的士司機，以及與病人乘坐同一航班同一行及前後兩行的乘客會被列作密切接觸者，其他同一機艙的乘客則會被列作其他接觸者，密切接觸者將被安排隔離監察，其他接觸者則會進行醫學監察。衛生防護中心呼籲，曾於19日國航CA8279的乘客或曾接載病人之的士司機﹙19日下午5時由恆安邨至威爾斯親王醫院及同日晚上11時由威爾斯親王醫院至「天宇海」﹚，應致電熱線2125 1122。熱線今日起由上午8時至下午5時45分運作。

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