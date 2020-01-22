【武漢肺炎】上周與染疫衛健委專家開會　徐德義等3官員須戴口罩14天 (22:35)

食衛局發言人表示，徐德義、張竹君及賴偉文曾與昨午確診新型冠狀病毒感染的病人一起開會，由於不知病人病發日期，為謹慎起見及作為預防措施，徐德義、張竹君及賴偉文會戴上口罩，直至與病人最後一次接觸後的14天。

翻查資料，張竹君和賴偉文周一（20日）與食衛局長陳肇始等人，就新型冠狀病毒肺炎情況召開記者會時，張竹君和賴偉文均沒有戴口罩；徐德義和張竹君同日與特首林鄭月娥、陳肇始、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞等人開會時，徐德義和張竹君亦沒戴口罩。徐德義當日在立法會大樓見記者時，同樣沒戴口罩。

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