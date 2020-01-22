【武漢肺炎】屋邨藥房現搶購口罩人龍　藥房業：物流收爐料貨源減少 (22:11)

本報記者今晚7時許在天水圍一屋邨商場所見，藥房外有十多名市民排隊買口罩，各人買兩至三盒口罩不等，估計10分鐘內已售出20至30盒口罩，另有人買酒精搓手液。

藥房職員將口罩放在當眼處出售，其中藍色外科口罩售50元一包，每包50個；而「活性炭」口罩則較貴，約60元一盒，每盒50個，即每個口罩約1.2元，職員說「沒有特別加價」。

在同一屋邨商場的萬寧連鎖店，亦見到購買消毒濕紙巾的人龍。

港九藥房總商會理事長林偉文回應表示，臨近歲晚，不少物流行業人員已收爐，口罩貨源減少，亦補充不到，這幾日口罩的供應會有點緊張，現時藥房主要出售現有存貨。另由於藥房業界慣例新年會於大年初一、二、三休息，初四才啟市，他相信，藥房會把庫存都拿出來賣。

林偉文又說，是次肺炎與SARS時不同，當時普遍本港的家庭一般不會有口罩，但近年口罩已是「看門口」防疫用品，加上事件在兩星期前已開始受關注，相信不會因為今日有確診病例而出現一窩蜂購買口罩的情況。至於口罩的價錢方面，他指出，售價屬商業決定，無法估計，但他會密切留意市場狀況，確保有足夠供應。

林偉文表示，其他防疫用品如酒精和漂白水等未有供應緊張的問題。

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