【武漢肺炎】「高度懷疑」個案病人乘高鐵到港　4家人曾入住尖沙嘴皇悅酒店 (20:11)

這名39歲病人昨（21日）與4名家人乘高鐵到港，其4名家人曾入住尖沙嘴皇悅酒店，今午已乘宿霧太平洋航空5J111號航班前往馬尼拉，4人均無病徵。

陳肇始表示，39歲男病人居於武漢，無到過當地醫療機構、濕街市或海鮮市場，無接觸過野生動物或家禽，亦沒有與有上呼吸道感染的人接觸。病人昨由武漢車站，乘G1015班次高鐵到深圳北站，當時坐於3號車廂10D座位；同日晚上由深圳北站乘G5607班次高鐵到香港，當時坐於2號車廂的2D座位，當時他發燒及鼻塞，被高鐵西九龍站港口衛生處職員發現發燒，他向職員表示曾到武漢，故被安排送往伊利沙伯醫院留醫及作進一步檢測。

與患者坐同一高鐵前後5行乘客 需送入隔離營

該病人今日傍晚被轉送瑪嘉烈醫院傳染病中心接受隔離治療，衛生署衛生防護中心正進行流行病學調查，查找病人的感染源頭及傳播模式等，並正追蹤病人的緊密接觸者。衛生署長陳漢儀表示，與病人在高鐵坐於同一行、前兩行及後兩行的乘客，都屬病人的緊密接觸者，需被送入隔離營；同一車廂的其他人不屬緊密接觸者，需接受醫學監察，若有不適應第一時間戴口罩及看醫生。她呼籲兩班車旅客主動致電衛生防護中心熱線 2125 1122 提供資料。

陳肇始稱，今次在西九龍站截獲「高度懷疑」感染新型冠狀病毒的病人，「顯示我們一直嚴謹實施的港口衛生措施，特別是體溫測試和情報系統，能夠找出懷疑個案」。她指出，不能排除有人在入境香港後才發燒或出現其他病徵，呼籲市民繼續提高警覺，並希望市民避免前往武漢，若必須到武漢，應戴口罩直至回港後14天。

政府明開會商討輸入個案應變工作

被問到與病者乘搭同一列車的乘客是否無法追蹤、同車乘客會否被傳染，以及會否要求所有內地來港旅客都要申報，陳肇始表示，12月31日知道出現新冠狀病毒肺炎個案後，衛生署已在各口岸加強檢測，這個制度成功監察到發燒旅客，會為這些旅客再量體溫，並查問曾否到武漢及接觸病者等。她說，健康申報並非第一線措施，因為申報屬自願，如早前曾在武漢來港航班機旅客發現兩名無申報的發燒病者。至於追蹤已入境旅客，她說，高鐵及航空公司都可提供一定資料，供當局嘗試聯絡追蹤。

陳肇始說，明日（23日）會召開嚴重級別督導委員會，因應輸入個案做好應變工作，並為新年長假期做準備，包括如在長假期有最新個案將如何處理。

武漢肺炎 相關報道：

消息：港「高度懷疑」個案增至兩宗 威院一病者快速測試呈陽性

麥理浩夫人度假村封營 預留作隔離中心

內地疫情不斷更新

澳門確診首宗個案 考慮限購口罩 健康申報擴至所有口岸

國泰容許機組人員及地勤執勤時戴口罩