教師專業操守投訴32宗成立33宗可能成立　楊潤雄：視乎是否涉咒罵仇恨 (18:10)

教育局長楊潤雄今日出席傳媒茶敘，被問到投訴成立教師的黃藍比例，他表示，兩面立場都有，稱不是根據立場處理，而是視乎其言論是否有咒罵、仇恨等，亦難分辨到立場，因有人兩面都罵。他說，沒統計黃藍比例，處理「藍絲」比例多，不反映針對藍；黃比例多亦不代表針對黃。

楊潤雄表示，會與師訓機構溝通，整合被投訴教師個案，讓機構向準教師分享，亦會考慮在教師培訓場合分享。

至於社會對教師專業操守的界線，他說，社會大致有看法、有共識，認為教師不論在校、離開課室及日常生活，社會對其操守都有期望，「社會是不是接受老師離開課室做什麼都可？社會都有一定想法」。

此外，就武漢新型冠狀病毒肺炎疫情對學校影響，楊潤雄指出，大部分中小學今日開始放農曆新年假，會留意事件發展，與食衛局及衛生防護中心溝通作決定，倘要全面停課，以往教育局亦有相關經驗。

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