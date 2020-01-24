教師專業操守投訴32宗成立33宗可能成立　楊潤雄：視乎是否涉咒罵仇恨 (18:10)

反修例風波下，教師操守受社會關注。教育局今日（22日）稱，截至去年12月底，收到147宗有關教師專業操守的投訴，初步處理了107宗，32宗確認成立 ，已向其中10人發譴責信、3人發警告信、9人作書面勸喻，10人被口頭提點；33宗有可能成立，須再跟進；不成立的個案有42宗。
教育局長楊潤雄今日出席傳媒茶敘，被問到投訴成立教師的黃藍比例，他表示，兩面立場都有，稱不是根據立場處理，而是視乎其言論是否有咒罵、仇恨等，亦難分辨到立場，因有人兩面都罵。他說，沒統計黃藍比例，處理「藍絲」比例多，不反映針對藍；黃比例多亦不代表針對黃。
楊潤雄表示，會與師訓機構溝通，整合被投訴教師個案，讓機構向準教師分享，亦會考慮在教師培訓場合分享。
至於社會對教師專業操守的界線，他說，社會大致有看法、有共識，認為教師不論在校、離開課室及日常生活，社會對其操守都有期望，「社會是不是接受老師離開課室做什麼都可？社會都有一定想法」。
此外，就武漢新型冠狀病毒肺炎疫情對學校影響，楊潤雄指出，大部分中小學今日開始放農曆新年假，會留意事件發展，與食衛局及衛生防護中心溝通作決定，倘要全面停課，以往教育局亦有相關經驗。
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