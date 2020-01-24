【武漢肺炎】第二宗高度懷疑個案病者曾乘東鐵馬鐵　周日威院求診未安排隔離 (23:03)

該男子至周二（21日）返威院覆診，表示繼續發燒，醫院為他照肺，發現肺片「有花」，符合呈報準則，遂安排他入院隔離，並為他進行快速測試，今日（22日）結果呈陽性，正等候病毒基因測序作最後確定。

【21:45】威爾斯親王醫院一名對新型冠狀病毒快速測試呈陽性反應的病者，乘坐A395救護車轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

【20:29】消息指出，威爾斯親王醫院亦有一名患者對新型冠狀病毒快速測試呈陽性反應，正等候覆檢，將送往瑪嘉烈醫院隔離。即截至今日（22日）晚上8時，本港出現兩宗「高度懷疑」的個案。

據食物及衛生局長陳肇始表示，覆檢須對病毒進行基因測序，她在記者會上被記者問到威院患者情況，她表示局方與衛生署未有資料掌握。

【18:23】消息稱，本港出現一宗新型冠狀病毒肺炎的懷疑確診個案，病人正留醫伊利沙伯醫院。懷疑確診新型冠狀病毒肺炎的男病人，乘A249救護車離開伊利沙伯醫院，將轉送瑪嘉烈醫院留醫。

【17:38】據了解，病人已接受兩次快速測試，很大可能會確診受感染。

另外，港鐵表示，昨晚（21日）約9時半接獲高鐵西九龍站港口衛生處通知，一名自稱曾到武漢的內地男乘客於晚上約7時54分，由深圳北站乘坐G5607班次高鐵到港，經過港口衛生處時被發現有發燒，被送院作進一步檢測。

港鐵已即時安排清潔人員，以1:49濃度漂白水清潔涉事乘客曾到過的車站地方消毒。由於涉事列車在港鐵接獲港口衛生處通知前，已接載下一班車的乘客離開，港鐵即時通知內地有關單位，為該乘客坐過的第二卡車廂消毒。

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