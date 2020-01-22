張震遠涉詐騙證監案　特赦證人：張多次在商交所戶口提存款項 (18:45)

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被告張震遠（60歲）被控於2012年5月至2013年5月，干犯串謀詐騙及欺詐共兩罪。同案被告蔡達英（49歲）2018年11月6日承認串謀詐騙罪，押後至本案審訊後判刑。

蔡達英今繼續作供，他確認多項控方呈遞的銀行紀錄，指出張震遠經常以旗下私人公司借貸，將貸款轉帳至商交所以作營運資金。當張震遠需要償還貸款時，他就會從商交所戶口提款還債。

蔡達英承認，張震遠借貸沒有商業目的，他為了說服證監會，證明商交所有足夠財政能力。蔡達英續稱，張震遠曾刻意將準備償還債主的數千萬元短暫留在商交所戶口中，惟張震遠向證監會匯報後，便會把款項提出。

蔡達英透露，張震遠曾七度使用同樣技倆，使商交所戶口結餘超過3100萬元，但有一次提款後戶口卻只剩16萬元。蔡達英聲稱，他作為商交所財務總監，曾就轉帳事宜向張震遠表示關注，說「啲資金可唔可以留耐啲（在商交所戶口），唔好咁快還畀人？」，惟張僅回應「無辦法」。案件明日（23日）續審。

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