已婚戀童漢涉藉補習非禮兩男童　手機藏兒童色情錄像　認7罪還押候判 (17:35)

被告甄梓豪（37歲）報稱便利店收銀員，已婚但無固定居所。他承認4項非禮罪，兩項使用虛假文書罪及一項管有兒童色情物品罪。

辯方求情稱，被告是「真心想幫人補習」；他患孌童癖，曾多次向心理學家求助，均無助解決問題。法官明言勢必判被告入獄，但須先索閱其心理及背景報告，以及事主X及Y的創傷報告，將案件押後至2月19日判刑。

案情指出，被告在本港一個慈善機構任職義務導師，他在機構的安排下，先後會見案發時僅6歲的男童X及7歲的男童Y，並虛假地簽訂聲明稱自己沒有性罪行定罪紀錄，惟被告事實上有兩項「同性肛交」定罪紀錄，被判入獄20個月。

被告於2018年11月至2019年5月期間，多次替X及Y在快餐店補習，直至X的母親發現兒子不斷觸摸陰莖，又投訴下體痕癢疼痛，追問才知悉被告曾觸摸X陰莖，X母遂報警。X向警方表示，只要他讓被告觸摸5次陰莖，便獲准看手機5分鐘。

警方調查下再揭發涉及Y的案件，Y向警方透露，只要他讓被告「錫雞雞」便可玩及帶「LEGO」玩具返家。快餐店閉路電視亦顯示被告曾擁抱Y。

被告在警誡下聲稱患戀童癖，無法控制而犯案，更承認曾帶Y進入公廁吮吸其陰莖。警方又在被告手機中搜出65段兒童色情錄像，當中對象更包含年僅0至5歲的男童。

其他報道：【逃犯條例】獨眼教師入稟向警索償 促頒令警行為屬違法

其他報道：走私客棄船逃走 海關巡邏艇疑撞走私船翻沉