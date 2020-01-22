涉以揚聲器襲警　區諾軒被指於警「捱更抵夜」時提無理要求 (16:25)

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主控官陳文慧於結案陳辭表示，區諾軒當日「兇狠」敲打警員關志豪的盾牌，令關志豪憂慮會受「即時的非法武力侵犯」；即使與關志豪無身體接觸，仍附合法例中「襲擊」定義。對於辯方早前質疑關志豪在口供沒有提及受驚，但庭上有提出，控方說「因為我問吖嘛，我問佢咪答囉」，故不影響證人可信性。

區諾軒當日於高振邦多次警告下，仍以揚聲器在其耳邊叫喊，控方斥行為蓄意；主控官引用案例指出，以聲音干擾事主聽覺可構成「毆打」，故區諾軒的行為絕對是 「毆打」。

控方斥區諾軒於警方「捱更抵夜」執勤時，提出無理要求，「要求見指揮官喎，要求停止執行職務喎」。控方指出，警方可以用適當武力清場，「記者冇特權，議員冇特權，市民冇特權」。控方又說，若區諾軒敲打盾牌的行為為合法，「（警方）仲可以點止暴制亂？」控方陳辭完畢後，辯方隨即感謝控方「激烈的言辭」。案件未完，下午繼續由辯方陳辭。

控罪指出，區諾軒（32歲）於2019年7月8日凌晨約12時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦。

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