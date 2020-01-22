大埔兩少年劫非法賭檔遭圍毆　警拘5人兼搗破賭檔 (22:40)

【22:40】警方經進一步調查，今日下午在大埔區拘捕另一名16歲少年，涉嫌行劫。他現正被扣留調查。

【16:21】根據網上片段顯示，昨日凌晨零時許，兩名身穿黑衣的少年闖入富善街37號地下一個非法賭檔內行劫，其中一人手持開山刀指嚇在場的人，另一人則手持白色膠袋搜掠，兩人得手後逃去。另一片段所見，行劫非法賭檔的兩人於大埔仁興街街頭被群毆，二人不斷道歉求饒不果，其中一人被拖往路邊店舖，不斷把其頭部撞向捲閘致滿地鮮血。

警方今早發新聞稿指出，留意到網上兩段影片，大埔警區反三合會行動組主動調查，於昨晚及今日（22日）凌晨於大埔拘捕同為16歲的一男一女，涉嫌行劫，同時於今日凌晨在大埔區拘捕一名34歲姓陳男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。警方掃蕩涉事的非法賭檔，亦當場拘捕了單位內一名29歲姓黃男子，涉嫌管理賭博場所，檢獲兩部釣魚機、一部增值機及一批積分卡，4名被捕男女仍被扣查。