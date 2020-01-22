無業男認非禮中大迎新營兩熟睡女生還押候判　官斥「有病唔醫」 (15:55)

裁判官表明會判處被告張祉寧監禁，下令他還押至2月11日判刑，以索取背景、精神科及心理醫生報告。控方稱，被告有一次非禮、一次遊蕩的案底，首次捲入非禮案時尚未成年。

辯方求情稱，被告容易對熟睡女子產生性慾，犯案全因心理癖好。他在中大讀書時曾接受輔導，但近兩年沒有求醫。辯方透露，被告現時無業，有一名交往半年的女友，女友今早與被告母親到庭旁聽。

裁判官王證瑜斥被告所為對事主帶來可怕的傷害，他沒有積極解決長久的心理癖好，辜負了母親和女友的支持。

案情指稱，事主X和Y是中大新生，案發時留宿在逸夫書院第二學生宿舍。2019年8月15日凌晨5時，X熟睡時感到被人摸背，轉身見到被告離開。X的衣服被捲至腰間、胸圍被解開，手上留有紙巾，其室友則被人用紙巾遮掩眼睛。

同日凌晨5時許，Y感覺被人摸胸兩分鐘，但她太睏倦，雙眼被紙巾遮蓋，遂沒有理會。至清晨6時，Y感到大腿有凉意而驚醒，發現大腿和牀單上有類似精液的液體，以紙巾抹走。X和Y事後向迎新營組長投訴，警方在閉路電視發現被告行蹤。

被告在警誡下稱曾在中大讀書，因懷念大學生涯而回校，衝動闖入沒有上鎖的宿舍房間。他承認當日曾摸X和Y背部，以及在Y旁邊自瀆射精，用紙巾抹掉精液。根據DNA比對化驗，警方從宿舍檢取的紙巾含有被告的精液。

其他報道：【沙中線聆訊】北面隧道分判商批禮頓推卸物料錯配責任 政府方：港鐵禮頓管理有嚴重缺憾

其他報道：【武漢肺炎】何栢良：澳門病例發病初期沒發燒 籲市民若咳嗽喉痛勿以為沒中招