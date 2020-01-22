停職警涉索錢襲擊父母　准保釋候訊 (16:05)

曾因攜冰毒、偉哥、私煙過關被捕的停職警員馬道宸，2019年在粉嶺裁判法院認罪被判感化18個月及罰款5000元，但因違反感化令和無出席聆訊，早前遭法庭頒拘捕令。停職警又被揭涉去年底因索錢問題而襲擊父母，今（22日）被押解至東區裁判法院提堂，控以兩項普通襲擊罪名，暫毋須答辯，獲准保釋至3月4日再訊，不過因被告早前遭法庭發出拘捕令，隨即被押上警車到粉嶺裁判法院提訊。
被告馬道宸（47歲），被控兩項控罪，指出他於2019年12月2日在石排灣邨碧月樓一單位襲擊父親馬寶禎和母親施筱萍。
控方申請將案件押後至3月4日，以候警方進一步調查，包括索取兩名受害人即被告父母的醫療報告，以及證人的供詞，包括被告父母、社工及鄰居。控方不反對被告保釋，但要求他不得接觸及騷擾其父母，以及到案發地點石排灣邨。
主任裁判官錢禮一度質疑，涉案社工的供詞屬傳聞證供，反問控方索取社工的證供是否那麼重要。控方解釋，被告父母曾向社工投訴事件，另因受害人是被告的父母，在錄取被告父母的口供上可能困難，所以需再進一步調查。據了解，被告的父母傷勢輕微。
錢官批准控方押後申請，同時下令被告以1000元現金保釋外出，其間不得離開香港、交出所有旅行證件、每周到警署報到一次、不得接觸其父母及社工，以及禁足石排灣邨。