停職警涉索錢襲擊父母　准保釋候訊 (16:05)

被告馬道宸（47歲），被控兩項控罪，指出他於2019年12月2日在石排灣邨碧月樓一單位襲擊父親馬寶禎和母親施筱萍。

控方申請將案件押後至3月4日，以候警方進一步調查，包括索取兩名受害人即被告父母的醫療報告，以及證人的供詞，包括被告父母、社工及鄰居。控方不反對被告保釋，但要求他不得接觸及騷擾其父母，以及到案發地點石排灣邨。

主任裁判官錢禮一度質疑，涉案社工的供詞屬傳聞證供，反問控方索取社工的證供是否那麼重要。控方解釋，被告父母曾向社工投訴事件，另因受害人是被告的父母，在錄取被告父母的口供上可能困難，所以需再進一步調查。據了解，被告的父母傷勢輕微。

錢官批准控方押後申請，同時下令被告以1000元現金保釋外出，其間不得離開香港、交出所有旅行證件、每周到警署報到一次、不得接觸其父母及社工，以及禁足石排灣邨。

其他報道：林鄭：習近平保證不會收緊對港管治【短片】

其他報道：走私客棄船逃走 海關巡邏艇疑撞走私船翻沉