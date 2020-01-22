餐廳股東控襲警妨礙司法　准50萬元保釋 (15:30)

晚7朝9宵禁令 禁足油尖旺中西區灣仔區

被告韋穎恆（35歲）被控於本年11月10日，在又一城L1層19A號舖「千両」外，襲擊4名警員，所有警員匿名。被告另被控同日同地意圖妨害司法公正而作出一連串妨礙司法公正傾向的作為，即襲擊及阻礙當時正看守兩名涉刑事毁壞被捕者的警員，意圖令二人逃離警方羈押。

法官黃崇厚聽畢雙方陳辭後批准被告保釋，但設下嚴厲的保釋條件，包括由兩名執業律師交出2萬元擔保金，自簽擔保8萬元、交出50萬元保釋金、每日到警署報到、不得離港、遵守晚上7時至翌晨9時的宵禁令，以及禁足油尖旺、中西和灣仔區等，當中禁足範圍以區議會選區分界為準，並豁免被告乘搭地鐵經過上述範圍，以及前往律師樓開會的情況。

官指倘拒絕擔保等同未定罪下受拘禁

黃官特別提到，近期相關案件向法庭申請保釋時，控方均以重犯和潛逃風險為由拒絕被告擔保，形容上述理由均屬合理和可理解，但法庭有時無法輕易評估當中的風險。黃官指出，當被告沒案底，法庭便需考慮他擁有良好背景，而當控方證明他有重犯或潛逃風險時，法庭無法輕易拒絕被告保釋，因情況等同被告未定罪下便遭受拘禁。

黃官認為，在現代科技可行的情況下，政府和社會各界應考慮引入電子監控裝置，形容相關做法有其利弊，同時未知成效如何，但「未試過就唔會知」，形容應在平衡公眾利益和被告權利下，作合適的平衡。

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