【沙中線聆訊】北面隧道分判商批禮頓推卸物料錯配責任　政府方：港鐵禮頓管理有嚴重缺陷 (15:00)

早前聆訊披露，紅磡站北面隧道分別由禮頓亞洲及金門基利負責，但由於兩間承建商所用的鋼筋及螺絲帽牌子不同，導致鋼筋未能扭入另一邊的螺絲帽，2018年起該處被揭有滲水問題。蔡一鳴引述永光吳姓地盤管工與禮頓黎姓工程師對話，吳姓管工指出，螺絲頭與螺絲帽類型不同，「夾硬最多扭入兩三個圈（螺絲紋）」，黎姓工程師叫他「有幾入扭幾入」。該禮頓黎姓工程師在聆訊作供時否認有上述對話。

蔡一鳴稱，工地物料由禮頓提供，永光工人毋須亦無動機在未經承建商許可下，「自把自為」強行接駁錯配物料。他又表示，永光作為分判商「無話事權」，只能聽從禮頓指示。

政府代表資深大律師許偉強陳辭時指出，無論北面連接隧道物料錯配或鋼筋接駁問題責任在禮頓或永光，都反映出港鐵及禮頓在項目管理上「出現嚴重缺陷」（reveal serious deficiencies），一是禮頓沒有及時提醒前線工程師鋼筋物料或有不匹配問題，二是港鐵對保存及撰寫施工紀錄態度並不認真，甚至是連由誰負責填寫檢查表格也混淆不清，更沒有嚴肅追究禮頓長期拖欠施工紀錄等問題。

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