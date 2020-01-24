【沙中線聆訊】北面隧道分判商批禮頓推卸物料錯配責任　政府方：港鐵禮頓管理有嚴重缺憾 (15:00)

歷時逾1年半、審訊逾70日的港鐵沙中線聆訊今日（22日）起展開兩日結案陳辭，早上先由紅磡站北面連接隧道及停車處紮鐵分判商永光及政府代表陳辭。永光代表大律師蔡一鳴稱，北面隧道因物料錯配導致鋼筋無法接駁的問題，永光早在施工時已向總承建商禮頓反映，但不獲處理，禮頓事後將工程問題推卸為永光手工差。蔡一鳴批評禮頓態度「永遠不是我錯」，更把永光當作「代罪羔羊」。
早前聆訊披露，紅磡站北面隧道分別由禮頓亞洲及金門基利負責，但由於兩間承建商所用的鋼筋及螺絲帽牌子不同，導致鋼筋未能扭入另一邊的螺絲帽，2018年起該處被揭有滲水問題。蔡一鳴引述永光吳姓地盤管工與禮頓黎姓工程師對話，吳姓管工指出，螺絲頭與螺絲帽類型不同，「夾硬最多扭入兩三個圈（螺絲紋）」，黎姓工程師叫他「有幾入扭幾入」。該禮頓黎姓工程師在聆訊作供時否認有上述對話。
蔡一鳴稱，工地物料由禮頓提供，永光工人毋須亦無動機在未經承建商許可下，「自把自為」強行接駁錯配物料。他又表示，永光作為分判商「無話事權」，只能聽從禮頓指示。
政府代表資深大律師許偉強陳辭時指出，無論北面連接隧道物料錯配或鋼筋接駁問題責任在禮頓或永光，都反映出港鐵及禮頓在項目管理上「出現嚴重缺憾」（reveal serious deficiencies），一是禮頓沒有及時提醒前線工程師鋼筋物料或有不匹配問題，二是港鐵對保存及撰寫施工紀錄態度並不認真，甚至是連由誰負責填寫檢查表格也混淆不清，更沒有嚴肅追究禮頓長期拖欠施工紀錄等問題。