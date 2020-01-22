鄧炳強出席荃灣區會會議　「有人怕我講出真相，打斷我發言」 (16:54)

【16:54】鄧炳強出席荃灣區議會會議，逾10名便衣警員陪同赴會，區議會主席陳琬琛要求在場警務人員佩戴委任證，而他們亦事先掛上了證件。

民主派議員播放影片，片中顯示警員在不同示威活動中執法時涉嫌濫權的情况。鄧炳強表示，如只看片段，不理上文下理，又只選擇自己喜歡的片段去看，他認為「好危險」和不能看到事實的全部，並稱會上有議員展示粗言穢語、侮辱他和警員的標語，他稱不會放在心上，「但如果有人只識講粗口、侮辱人、講大話，確係幾可憐」。

鄧炳強稱，他上周出席中西區區議會時，有議員向他辱罵發泄，他稱無所謂，但認為浪費市民時間，對此感可惜；他亦不點名批評稱昨晚有區議員阻礙警員執法。新民主同盟譚凱邦隨即指鄧炳強「你唔好含血噴人」，鄧炳強回應說：「唔知係咪有人怕我講出真相，所以打斷我發言。」

海濱選區議員岑敖暉就質疑，反修例至今「警員做乜都得，無人受制裁」，又認為7．21事件是警方和黑社會「串謀襲擊」，無警員被捕。鄧炳強回應指出，如有人犯法，有證據會拘捕，但對於岑敖暉指控警方串謀白衣人感遺憾，強調自己與黑社會勢不兩立。

【14:30】會議召開前，約有50名市民在荃灣民政事務署地下集會，他們展示國旗及標語，並高叫口號表示支持警隊。現場有數名軍裝警員戒備。

該批市民高叫「支持警察，依法執法」、「嚴懲暴徒，缺一不可」、「撐一哥，護法治」、「支持一哥，購買電槍」等。有市民代表準備向鄧炳強、荃灣區民政事務專員葉錦菁及荃灣區議會主席陳琬琛致信。

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