陳茂波預算案諮詢區議會主席　鍾錦麟籲增地區資源 (14:05)

西貢區議會主席、新民主同盟鍾錦麟強調，會上除了會向陳茂波反映市民對五大訴求的堅持，亦要強化地區行政，包括增地區資源，應付長期開支；並指出2013年政府推行「社區重點項目計劃」、提供1億元予每區推行重點項目，建議推出新一輪計劃，維持成功經驗，令區會可有序解決中、大規模的社區問題。他稱過往推行計劃決策倉卒，認為亦應留資源予區會展開諮詢。

鍾錦麟又建議增加港台撥款以直播區議會會議，他稱市民關心區議會，冀藉直播令市民知悉討論議題。

深水埗區議會主席楊彧表示，政府民生措施多針對基層及長者，年輕人卻被忽視，倡不分年齡階層，「全民派一萬」，並推扶助青年措施，包括小額年輕人創業基金等。

灣仔區議會主席楊雪盈稱，過去7個月反修例運動，警方在社區內大規模施放催淚彈，要求撥款為老人院、學校及醫院負支付潔費，並要求環保署應提供數據，反映催淚彈殘留物的影響。

被問到早前民主派杯葛由政務司長張建宗主持的簡介會、今次卻願意會見陳茂波，鍾錦麟稱簡介會邀請逾400名區議員，不期望有實質交流，但認為政府應以財政支援區會運作，而非拉隊離場、矮化區議會角色。

逃犯條例 相關報道：

7‧21傷者告一哥索償 冀逼警交代 患創傷後遺 目擊者：返屋企有錯咩

元朗紀念襲擊半周年 失明律師中椒倒地