【武漢肺炎】澳門確診首宗個案　考慮限購口罩　健康申報擴至所有口岸 (18:00)

當局稱，澳門確診患者下午出現兩次輕度腹瀉，血壓、脈搏及血氧水平正常，無呼吸困難。當局尋獲多一名確診患者的密切接觸者，她連同早上已被尋獲的兩名密切接觸者，正在路環高頂馬路的公共衛生臨牀中心隔離觀察，3人均無病徵，當局已為3人取樣本化驗。

【12:40】由於患者曾入住置地廣場酒店及在賭場內博彩，澳門消防局今早派出身穿防護裝備的人員到酒店，帶走曾與女患者接觸的人到山頂醫院接受病毒檢測，並到患者所住的房間消毒。

【11:15】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（22日）舉行發布會，澳門社會文化司長歐陽瑜公布，昨晚（21日）確診了澳門首宗新型冠狀病毒感染肺炎個案，患者是一名來自武漢的52歲女遊客，入境澳門時未有發燒，目前有發燒、咳嗽及喉嚨痛。

歐陽瑜表示，患者經關閘入境澳門，乘坐賭場巴士前往置地廣場會合兩名友人。她曾外出吃飯，其餘大部分時間留在賭場，之後因不適而自行求診，現正隔離治療。其兩名友人亦正接受隔離觀察。

澳門衛生局長李展潤指出，該宗病例屬輸入個案，局方正追蹤其他緊密接觸者。而因患者目前沒有呼吸困難，估計她入院前傳播能力不高，並非超級傳播者。

博彩監察協調局長陳達夫指出，因應武漢爆發新型冠狀病毒，已要求六大博彩企業在所有賭場的入口設置體溫探測設備系統。他說，依據傳染病防治法，特首稍後將作出批示，強制要求所有賭場的工作人員佩戴口罩。

李展潤指出，醫院已加強防疫措施，縮短探病時間，所有進出的人須佩戴口罩。旅遊局長文綺華亦說，初一舉行的舞龍、初三及初八的花車巡遊匯演活動，將要求所有工作人員及表演者進行體溫檢測，市民亦可向工作人員索取口罩。

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