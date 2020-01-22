海關快艇沙洲沉沒3關員殉職　張建宗李家超深夜探望 (10:02)

凌晨1時許，海關及消防處於屯門望后石消防局召開聯合簡報會。消防處分區指揮官于文陽於會上表示，消防於昨晚9時14分接獲有海關船隻翻側的報案，位置為機場以西約2海里，水警輪於消防到場前救起2名受輕傷的關員，首艘消防船於約29分鐘後趕抵現場，發現約11米長的海關船隻翻轉，2名蛙人落水花20分鐘搜救，於船艙救出3名已昏迷的關員，經急救後轉由水警輪送往碼頭再送院搶救。

于文陽稱，整個拯救行動共派出5艘消防船、4輛消防車及9輛救護車，72名消防及救護員，包括12名蛙人，整個拯救行動中有一名水警受輕傷。

海關助理關長陳子達表示，肇事的海關船隻為淺水巡邏艇，於2016年下水，去年3月曾作例行檢查。陳指4男1女關員於昨晚約6時半，登船駛離海關昂船洲基地，到沙洲對開海面作反走私巡邏，9時許發生事故，3名殉職關員均穿有救生衣，事發現場未見任何漂浮物，未能確認翻船原因。

署理特首張建宗、保安局長李家超及海關關長鄧以海凌晨趕赴屯門醫院了解，逗留約1小時後，張建宗及李家超再會合海關副關長何珮珊，轉到北大嶼山醫院探望生還的兩名關員。

張建宗表示，其中一名殉職男關員僅27歲，入職約3年；另一名殉職署理男沙展39歲，負責駕駛；至於負責指揮的女沙展43歲，育有3名子女，3人的家屬情緒十分激動，會盡一切努力協助他們度過難關。至於受傷兩名關員分別27歲及30歲，他們腳部及上顎受傷，其中一名生還者於翻船後以手機報警，事故原因有待調查。

李家超表示，經初步調查，涉事的巡邏船有撞擊痕跡，疑受撞擊引發事故，但由於事發現場漆黑一片，警方仍需深入調查事故真相。

鄧以海表示，5名關員當時正執行例行巡邏職務，事故原因有待各部門聯合查出真相，對有3名關員殉職感悲痛。

正身處瑞士的特首林鄭月娥及公務員事務局長羅智光透過新聞稿，向殉職關員的家人致以最深切的慰問。

海關官員協會主席盧凱詩表示，曾於跨部門聯合行動時，與肇事的海巡隊伍有合作，對眾人殉職感悲痛，目前多個海關工會正商討籌款支援遇事的同事，應付緊急經濟需要，事件暫時交予警方跟進，不便評論事件。

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