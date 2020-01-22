【武漢肺炎】國泰容許機組人員在往來內地航班上戴口罩 (13:29)

國泰航空稱，公司已有一套「疑似傳染病處理程序指引」供前線員工參考，是根據國際航空運輸協會（IATA）的指引制訂；國泰航空已因應香港衛生當局的要求，向由武漢來港航班的乘客派發健康申報表，並於登機閘口放置口罩及消毒濕紙巾。

【13:12】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，路透社引述國泰航空消息稱，將容許來往內地航班的機組人員佩戴口罩。

國泰航空公司空中服務員工會（FAU）昨日（21日）在facebook指出，接獲大量會員表達對疫情的關注和憂慮，他們每次上班都擔心受到感染，希望公司允許機組人員可於所有航班上佩戴口罩。

路透社報道，國泰航空今日（22日）回應，已告知機組人員可於所有往來內地航班上，自行決定是否佩戴口罩。

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