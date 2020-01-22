【武漢肺炎】國泰容許機組人員及地勤執勤時戴口罩 (17:42)

【17:41】國泰航空回覆明報即時新聞查詢時表示，機艙服務員及機場前線員工於執勤時可因應情況自行決定佩戴外科口罩。
【13:20】國泰航空回覆明報即時新聞查詢時表示，已通知機艙服務員，於執勤往返內地的航班時，可因應情況自行決定佩戴外科口罩，並提醒前線員工要保持良好的個人衛生習慣及注意周遭環境的潔淨，如常保持高度警覺，同時留意有傳染病徵狀的乘客。
國泰航空稱，公司已有一套「疑似傳染病處理程序指引」供前線員工參考，是根據國際航空運輸協會（IATA）的指引制訂；國泰航空已因應香港衛生當局的要求，向由武漢來港航班的乘客派發健康申報表，並於登機閘口放置口罩及消毒濕紙巾。
【13:12】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，路透社引述國泰航空消息稱，將容許來往內地航班的機組人員佩戴口罩。
國泰航空公司空中服務員工會（FAU）昨日（21日）在facebook指出，接獲大量會員表達對疫情的關注和憂慮，他們每次上班都擔心受到感染，希望公司允許機組人員可於所有航班上佩戴口罩。
路透社報道，國泰航空今日（22日）回應，已告知機組人員可於所有往來內地航班上，自行決定是否佩戴口罩。
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