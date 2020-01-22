地產建設商會支持「土地共享」　環團憂優質農地減 (00:05)

以公私營合作模式發展私人農地作住宅的「土地共享先導計劃」，預計本年初推出，政府最多批出150公頃農地，最快4至6年後有房屋土地供應。香港地產建設商會表示原則上支持計劃，可推動釋放具潛力的私人用地發展，增加房屋供應。香港註冊承建商商會相信，計劃有助短期房屋供應及更有效釋放閒置土地。

不少環保團體及關注本地農業發展人士擔心，計劃會令香港優質農地減少，甚至威脅綠化地帶、后海灣濕地緩衝區等。

發展局長黃偉綸表示，現時全港有約4300公頃農地，當中只有約700公頃是常耕農地，而先導計劃最多涉及150公頃土地，相信涉及申請的土地不止農地，亦會有棕地等。他稱，若申請涉及優質農地，要向城規會闖關，相信城規會會發揮把關功能。

立法會議員朱凱廸指出，多個地產商近日捐地以供興建過渡房屋，部分土地是濕地，未有考慮環境因素，要求先導計劃將未被破壞的農地及魚塘剔除。

香港測量師學會表示，先導計劃規定，修訂土地契約或換地協議須於展開法定規劃程序後18個月內，簽訂及完成補地價協商，稱18個月限期為補地價的上訴機制帶來壓力，建議政府詳細交代計劃細節，以減少合資格發展商或土地擁有人的疑慮。

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