【鼠年2020】煎糕不黏底妙法二：蘿蔔糕拍粉 年糕蘸蛋液 (12:32)

蘿蔔糕拍粉加鑊蓋煎

蘿蔔糕切塊後落鑊前，可以先拍上麵粉，此舉可令蘿蔔糕更金黃香脆。家中自製的蘿蔔糕，有時因水分偏多又或太足料，粘米粉較少、蘿蔔絲較多，容易在煎糕期間「解體」，拍上麵粉煎糕可以令蘿蔔糕形狀更紮實。

另一點要留意的是，煎糕前要燒紅鑊至中火下油，才可以放蘿蔔糕。如果鑊未燒紅，蘿蔔糕就會索走鑊面冷油，間接令鑊上的油減少而出現煎燶情況。蕭欣浩分享貼士，煎糕要加鑊蓋煎約1分鐘，才反轉另一面再煎，此舉猶如放入焗爐一樣，令蘿蔔糕的中心位置更易滲透熱力。

年糕先煎軟再蘸蛋液

年糕可以先放入油鑊，每邊加鑊蓋各煎1分鐘，令糕身變軟。這時候可以起鑊，蘸上已拂起的蛋液包裹糕身，回鑊再煎，以減低年糕的黏連狀態。不過要留意的是，蘸蛋漿後年糕容易變焦，每邊煎10至20秒就要反轉。此方法煎出來的年糕，多了一重蛋香味，有嚼勁更有層次。

文：余敏

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