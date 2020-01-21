黃碧雲毛孟靜加入人力事務委員會　料農曆年後審議延產假法案 (22:13)

議員申請加入各事務委員會的限期已過，人力事務委員會會議今日先處理黃碧雲和議會陣線毛孟靜的逾期加入申請。黃碧雲表明，沒預期法案交由人力事務委員會審議，申請加入是為審議上述法案。何啟明表示歡迎，惟同屬工聯會的郭偉強擔心民主派會在審議時阻撓。民主黨尹兆堅反駁，議會是議員議政地方，議員要加入討論不應被阻撓。黃碧雲和毛孟靜均獲同意加入委員會。

延長產假法案若獲通過，僱主可向政府申領已支付僱員的新增4周產假薪酬。政府表示，勞工處需開發相關資訊系統，2020至2023年3個年度所需的非經常開支預計為4800多萬元。

黃碧雲指出，關愛共享4000元計劃仍有市民未收到，政府亦有不同的福利計劃，認為政府應考慮研發一個便捷系統，統一處理發放福利。

勞工及福利局副局長徐英偉回應稱，會向政府反映黃碧雲意見，但目前系統仍聚焦在職婦女，勞工處暫未有考慮研發統一福利發放系統。

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