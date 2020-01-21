13歲男童騎單車前赴做義工遭撞斃　外公哭成淚人：佢成日扶我出出入入 (21:43)

港鐵：涉事車長調離駕駛職務

港鐵回應稱，十分關注事故，已派員聯絡及慰問家屬，提供適切協助。涉事44歲梁姓輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，協助警方調查。

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黃父表示，苡洛昨放學後，約晚上6時半和友人踏單車往天水圍社區中心學習咖啡拉花及做義工，詎料不久後收到醫院來電，獲悉兒子發生意外。他稱，苡洛被撞至右腦凹陷、胸骨碎裂、右腳腳骨外露，打了兩支強心針，至晚上7時48分搶救無效死亡。

家人質疑輕鐵車速快

黃父引述警方指出，苡洛被撞後，身體被拋開再輾過。黃父認為，當時車速快，司機疑煞車不及。苡洛外公批評，「個司機開得咁快，攞走佢條命，佢自己有仔女咁佢又會點呢？」

黃父：兒子熱心服務社群

苡洛就讀東華三院郭一葦中學中二。黃父說，苡洛讀書成績不算太好，但熱心服務社群，對朋友重義氣，早兩天得悉友人單車被偷，即替友人報警及處理事件。黃父透露，兒子去年成績有進步，獲學校推薦往英國交流；他熱衷玩樂器及跳舞，曾在公開比賽獲獎，小學時又獲「最燦爛笑容大獎」。

黃父大讚兒子孝順，會帶家人到好吃的餐廳，原約定今日帶外公外婆吃燒味飯，可惜無法實現。苡洛外公行動不便，憶起孫兒生前點滴時哭成淚人，「他成日扶我出出入入，𠵱家唔係咁多人做得到」。苡洛與姊姊關係不太好，上月特意帶姊姊一同前往社區中心學習「拉花」，冀修補關係，奈何苡洛驟然離世，黃父無奈道：「就咁就走咗，都無辦法，我都挽救唔到。」姊姊得悉噩耗亦哭成淚人，需要校方輔導。

校方：啟動危急小組 為師生情緒輔導

東華三院回應查詢稱，對該校學生不幸離世深感難過和痛惜，向學生家人致以深切慰問，提供支援；校方啟動危急小組，聯同該院教育心理輔導團隊及學校社工，為有需要的師生提供情緒支援及輔導服務。校方亦會按家人需要提供殯殮服務、心理支援及經濟援助。由於已開始農曆年假，校方透過電子通告發布事件，呼籲家長留意學生情緒。