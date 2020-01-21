警派臥底潛伏倫敦金公司收情報　拘35人串謀詐騙　涉款5700萬元 (19:12)

警方於2019初部署行動，派出一名臥底探員深入多間倫敦金公司工作收集情報，掌握了集團的投資運作模式，及對目標人物於詐騙集團的角色作出調查。警方表示，騙徒透過社交媒體偽裝成美女經紀，對事主噓寒問暖，並展示自己透過投資倫敦金過奢華生活，以作游說。另以「cold call」形式，訛稱作問卷調查，以索取事主個人資料，其後再回電灌輸誤導性倫敦金投資資訊。騙徒成功收取款項後，會透過頻繁交易賺取佣金，或直接將款項轉至個人戶口。

警方昨日展開拘捕行動，派出逾200名探員搜查港九新界53個地點，包括兩個於觀塘及灣仔的辦公室，拘捕年齡介乎17至68歲的29男6女，包括兩名集團主腦、董事、管理者及投資經紀，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等罪，並檢獲交易記錄、開戶文件及交易合約等證物。

警方另於集團主腦及骨幹成員住所檢獲20萬元現金、價值逾100萬元的25個名牌手袋等。警方作財富審查後，凍結了22個相關戶口，涉款約1000萬元。警方正考慮充公兩個屬於被捕人、約值2000萬元的物業。

警方續指，案件涉及40名事主，年齡介乎20至71歲，損失金額由5000元至612萬元不等，當中以20至29歲的事主損失金額最高。警方分析後相信，該年齡層的人不熟悉倫敦金投資，令騙徒有機可乘。

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