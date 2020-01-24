【武漢肺炎】袁國勇：香港倘現確診病例「唔出奇」　內地病例急增因測試廣泛應用 (19:19)

袁國勇下午6時許在政府總部與衛生防護中心總監黃加慶及醫院管理局質素及安全總監鍾健禮見傳媒。袁國勇稱，新型冠狀病毒由動物「跳入」人類，引起第一波病例，及後感染華南海鮮市場附近社區，屬第二波；第三波是病毒由家庭及醫院開始散發出去，要在未完全進入第三波前，採取足夠措施令疫情能紓緩。

袁國勇：內地無隱瞞疫情

袁國勇稱，在內地時不覺當局有隱瞞疫情，「去記者會講乜都得」，與北京領導人、武漢官員講述的情況，跟在記者會上所述的一樣，沒有隱瞞或講輕疫情。至於為何病例數字急增，他稱是因為新型冠狀病毒測試開始獲廣泛應用。

世界衛生組織（WHO）提到疫情可能存在持續人傳人的情況，袁國勇稱，需要「傳咗好幾代」，清楚看到傳播鏈才算，他在內地暫未看到有關資料。

武漢抵港航班 一人發燒

黃加慶表示，今日一架由武漢抵港航班，機上207名乘客透過健康申報表報稱沒不適，惟一人於體溫檢測中有發燒，現正作進一步評估及轉介。

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衛生防護中心列4病徵：發燒、乏力、乾咳、呼吸困難