17歲學生涉藏雷射筆　控管有攻擊性武器准保釋 (18:45)

首宗案件被告中六生吳志軒（17歲）被控管有攻擊性武器，指稱他今年1月19日在大埔公路元洲仔段近燈柱EA8354，管有一支雷射筆和兩條操作雷射筆的鎖匙。據悉，當晚近7時，駕駛警車的警員稱有雷射筆從50米外，射向司機位及警員面部，遂駕駛警車至天橋底截查被告，在他身上搜獲有關物品。

另一宗案件被告黃俊迪（23歲）報稱無業，他被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，指稱他同日在大元邨中央公園近14號燈柱管有兩個鐵槌、一支行山杖、一個點燃器及一把多用途摺刀。據悉，當晚約11時，被告與另一不知名男子坐於長凳，兩人旁邊有一個背包，警方上前截查，不知名男子逃去，警員在該背包搜獲上述物品。

因應吳志軒將應考應屆文憑試，兩案押後至4月23日再訊，以予警方作進一步調查，包括化驗檢獲物品，以及索取法律意見。兩被告獲准以現金1萬元保釋候訊，其間不得離港及須守宵禁令。

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