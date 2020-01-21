劉頴匡涉煽惑非法集結拒服從警准保釋　控方：劉要求警出示委任證為煽動 (17:17)

劉頴匡（26歲）被控於2020年1月19日，在中環遮打花園內，非法煽惑他人參與非法集結，以及拒絕服從或故意忽略高級督察34135作出或發出的命令。案件押後至4月14日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢閱閉路電視等片段，以及錄取證人口供等。控方一度反對劉頴匡保釋，但裁判官終批准他以1萬元現金、1萬元人事擔保、不准離港、每周到警署報到兩次、禁足遮打花園一帶等條件保釋。

控方透露，兩名涉案警員至今仍然留醫。辯方表示，涉案高級督察出示委任證前已要求中止集會，劉頴匡亦在其出示委任證前已宣布中止集會，劉當時為集會發起人，需為該集會及當中的集會者負責，劉不知悉該督察的職級，形容他當時的要求合法。

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