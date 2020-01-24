婦疑不滿輸錢涉教唆14歲子與同黨劫「雀友」　兩同黨認罪擬助控方獲准保釋 (18:15)

本案第三被告、14歲男童承認一項搶劫罪，第七被告陳國輝（17歲）承認企圖搶劫罪。其餘被告為周愛秀（47歲）、兩名15歲男童、14歲男童、謝偉杰（16歲）、張子軒（20歲），分別被控搶劫及企圖搶劫罪，案件將於3月5日作審前覆核。

案情指出，事主陸澤菊在2018年12月16日凌晨零時許，在深水埗福華街一大廈的梯間步行上住所，遭戴口罩的第三被告等4人衝前掩她的嘴，箍住其雙臂，再從她手袋偷去8000元港幣及500元人民幣，第三被告等人成事後逃走。

另一事主何琼在同年12月17日凌晨零時許，在深水埗北河街一屋苑會所工作期間，步出會所外扔垃圾時，遭戴口罩的第七被告等5人掩嘴，試圖扯走她的腰包，事主大叫掙扎，第七被告等人見事敗，推倒事主在地後逃走，致事主下背及右膝觸痛。

兩處涉案地點附近閉路電視均分別拍攝到，上述被告曾尾隨事主，警方數日後拘捕本案8名被告。兩人警誡下均表示，周指使他們去搶錢。

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