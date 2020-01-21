選管會：港島新界東兩立法會議席空缺　未能安排補選 (16:22)

選管會發言人表示，今年第3季將舉行大規模的立法會換屆選舉，已登記選民人數超過410萬，當中的籌備工作涉及龐大的人力、物力，選舉事務處正全力為換屆選舉作各方面的準備，並需要招募和培訓額外選舉人員，有關工作需要一段時間才能完成。

選管會亦指出，立法會香港島地方選區及新界東地方選區亦涉及超過170萬名合資格選民，倘若舉行兩個立法會選區的補選，籌備時間會與立法會換屆選舉重疊，選舉事務處現時的人手並不足以同時籌備兩個大規模的公共選舉。此外，選舉事務處仍在處理2019年區議會一般選舉的後續工作。除了人力資源外，在決定是否能在切實可行的情況下安排補選時，亦需同時考慮其他客觀因素，包括票站場地商借的情況、選舉物資的採購等。

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