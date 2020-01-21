選管會：港島新界東兩立法會議席空缺　未能安排補選 (16:22)

選舉管理委員會今日（21日）公布，基於實際考慮因素，立法會香港島地方選區及新界東地方選區兩個議席空缺的補選籌備工作，預計需時超過6個月。由於《立法會條例》規定，填補立法會議席空缺的補選，不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，故選管會未能就上述地方選區的兩個議席空缺安排補選。相關的議席空缺，是就2018年3月立法會補選香港島及新界東兩個地方選區的選舉呈請裁決結果而產生。
選管會發言人表示，今年第3季將舉行大規模的立法會換屆選舉，已登記選民人數超過410萬，當中的籌備工作涉及龐大的人力、物力，選舉事務處正全力為換屆選舉作各方面的準備，並需要招募和培訓額外選舉人員，有關工作需要一段時間才能完成。
選管會亦指出，立法會香港島地方選區及新界東地方選區亦涉及超過170萬名合資格選民，倘若舉行兩個立法會選區的補選，籌備時間會與立法會換屆選舉重疊，選舉事務處現時的人手並不足以同時籌備兩個大規模的公共選舉。此外，選舉事務處仍在處理2019年區議會一般選舉的後續工作。除了人力資源外，在決定是否能在切實可行的情況下安排補選時，亦需同時考慮其他客觀因素，包括票站場地商借的情況、選舉物資的採購等。
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