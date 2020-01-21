3男涉藏槌仔螺絲批等　准保釋3月中再訊 (18:00)

首宗案件被告林乘風（26歲），報稱地盤工人，被控一項管有適合作非法用途的工具罪名，他涉於本月19日在中環環球大廈外管有1個黑色背包，內有1個銀色扳手、1個黃黑色槌仔、2塊防彈插板、1個黑色頭套、1隻白色手套和1個防毒面具連2個濾芯等，意圖作非法用途。

第二宗案件的兩名被告依次為報稱科大學生的林海揚（22歲）和報稱無業的陳志良（23歲），各被控一項管有適合作非法用途的工具罪名。首控罪指林海揚於本月19日在中環域多利皇后街與皇后大道中交界，管有1個黑色背包，內藏1個白色膠袋、2個螺絲批、1個銀色扳手、1個黃黑色槌仔、1個黑色口罩和3支生理鹽水等，意圖作非法用途。

次項控罪指陳志良在同日同地管有1個黑色背包，內藏1支螺絲批、1個鉗、1件黑色外套、3個藍色口罩、1對灰色手套等，意圖作非法用途。

主任裁判官錢禮應控方要求批准兩案分別押後至3月17日和18日，另下令首宗案件的被告以3000元、第二宗案件的兩被告各以2000元保釋外出，其間3人須交出旅行證件、不得離開香港，每周到警署報到1至2次；3人毋須守宵禁令。

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