【武漢肺炎病徵】衛生防護中心列4病徵：發燒、乏力、乾咳、呼吸困難 (15:57)

衛生防護中心據內地衛生部門提供的資料，指出新型冠狀病毒肺炎個案的病徵包括：

．發燒

．乏力

．乾咳

．呼吸困難

其中部分患者病情嚴重，年齡較大或有慢性疾病患者，較大機會出現嚴重情況。

現階段未有有關治理方法的資料，也沒有預防該傳染病的疫苗。衛生防護中心建議，市民須時刻保持良好個人及環境衛生，包括：

．經常保持雙手清潔；

．妥善保養排水渠管，定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），以確保環境衛生；

．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法；[知多啲：洗手常犯錯誤]

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。[知多啲：戴口罩常見三錯誤]

（衛生防護中心）

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