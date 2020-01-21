【武漢肺炎病徵】衛生防護中心列4病徵：發燒、乏力、乾咳、呼吸困難 (15:57)

內地武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衛生防護中心網站今日（21日）發文，表示「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」是指2019年12月起在武漢市出現的病毒性肺炎病例群組個案；據內地衛生部門調查，已排除流感病毒、禽流感病毒、腺病毒、嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒及中東呼吸綜合症冠狀病毒等呼吸道病原。
衛生防護中心據內地衛生部門提供的資料，指出新型冠狀病毒肺炎個案的病徵包括：
．發燒
．乏力
．乾咳
．呼吸困難
其中部分患者病情嚴重，年齡較大或有慢性疾病患者，較大機會出現嚴重情況。
現階段未有有關治理方法的資料，也沒有預防該傳染病的疫苗。衛生防護中心建議，市民須時刻保持良好個人及環境衛生，包括：
．經常保持雙手清潔；
．妥善保養排水渠管，定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），以確保環境衛生；
．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法；[知多啲：洗手常犯錯誤]
．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手；
．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。[知多啲：戴口罩常見三錯誤]
（衛生防護中心）