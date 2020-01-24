【元朗襲擊】7．21傷者入稟控警無履行職責　老婦逃走傷膝患創傷後遺症 (16:10)

民主黨議員林卓廷及尹兆堅，聯同幾名傷者召開記者會，宣布今日入稟民事訴訟。林卓廷指出，7．21前兩日，當區警民關係組警員已稱收到線報，當晚卻未及時制止白衣人襲擊，又沒作驅散行動，另有市民黃昏已報警卻被「cut線」。他形容，事件是「赤裸裸的警黑勾結」，入稟是希望逼警隊在法庭公開交代，還市民真相及公道。

當日遊行後乘西鐵回家的林女士表示，當晚約10時35至40分抵達元朗，看到有年輕男女向列車乘客叫喊「可否幫手，樓下黑社會打人！」她說，當時走近樓梯觀察，目擊許多人持棍追打市民，「當時我好驚，又跑得唔快，喺樓梯跌倒」。林女士憶述時不住飲泣，並哭訴：「警察亂晒籠……當時林卓廷都未到，我哋返屋企有錯咩？」她說，因跌傷右膝致發炎，事後要做手術及坐輪椅；她夜晚不能入睡，醫生證實她患上創傷後遺症，需服用精神科藥物。

林卓廷表示，警方在事發後數天已找他和民主黨冼卓嵐及莊榮輝錄取口供，廉署亦已找他錄取口供。

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