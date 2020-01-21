區諾軒涉大聲公說話致警耳痛　襲警罪表證成立 (14:57)

相關報道：區諾軒涉「大聲公」襲警 警司：聲浪致耳痛耳鳴

兩控罪指稱，被告區諾軒（32歲）於去年7月8日凌晨約零時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦。

撰寫高振邦醫學報告、診斷他有急性聽力受損的東區醫院副顧問醫生黃宇暉作供時表示，持家庭醫學專科醫生資格，但沒有耳鼻喉科專業資格。控方問，聽力圖測試結果是否脗合高振邦對區諾軒的指控，黃說「我未必適合做呢樣嘢（診斷高）」。

高振邦今接受辯方盤問說，不認同區諾軒的揚聲器長時間向上，稱區大部分時間向他大喊；高亦不同意區諾軒欲引他注意，但他沒有理會區，高說當時有回應對方。高同意當時嘈吵，但強調「唔係用大聲公隊埋人哋耳仔」。

區諾軒被裁定表面證供成立，他不自辯，辯方不傳召證人。控方要求就法律和事實作陳辭，遭辯方質疑是否合乎程序，控方反駁被告有律師代表，做法合乎程序，又說「我成日都做」。辯方其後引述法律條文，指出控方應審慎運用權力，陳辭亦須簡短，質疑控方「成日做」的說法。裁判官批准控方要求，案件押後明天（21日）再續，作控辯雙方結案陳辭。

區諾軒散庭後表示，案件令他感到擔憂，稱控方和警方庭上指控「講到好盡」，擔心被「砌生豬肉」。他認為大專界噤若寒蟬，憂慮若被判罪成，能否續於大專院校任教。

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