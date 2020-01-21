港龍氧氣樽泄氣　機艙服務員遭解僱索償　押後至刑事調查完成再訊 (15:39)

申索人為葉燕婷，事發時她是港龍航空機艙服務員，答辯人為港龍航空有限公司。答辯人指出，由於警方正就氧氣樽事件進行刑事調查，答辯方亦會爭議申索人是否涉案，故申請押後聆訊。審裁官遂將案件押後至相關刑事調查結束為止。

稱港龍未交代解僱原因 疑事件涉政治立場

申索人葉燕婷在庭外表示，事發去年9月21日，當航班降落香港前約半小時，她突然聽到「WEWE」聲並發現氧氣樽漏氣，遂馬上通知其他機組人員。航班降落後，警察登機調查，並致電葉燕婷落口供。事發後兩天，港龍要求會見葉燕婷，會議中除講述事件，港龍更有問她的政治立場，甚至鼓勵她「篤灰」，問及「你覺得邊個（同事）最關事？」會議後翌日，葉燕婷及另一名同事被解僱，當她詢問港龍解僱原因時，獲告知「唔可以話畀你知」。

葉燕婷不明白為何事件會涉及政治立場，又認為警方調查還沒有結果，何以一口咬定她是事件始作俑者。她估計，港龍純粹透過解僱她「祭旗」，予外界認為港龍「有做到嘢」，此行徑將令她聲譽受損，難以再於航空業界立足。

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