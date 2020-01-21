【武漢肺炎】何栢良：病毒或已適應人傳人　政府應對措施落後 (13:41)

何栢良形容內地疫情的轉變如「亮了兩盞紅燈」，因確診個案於短時間內「噴井式上升」，武漢以外地區已出現廣泛傳播，估計病毒正在適應或已適應人傳人。

他表示，最擔心是現時部分確診個案並非原本被列入監測範圍的人，估計武漢實際染病人數會更多。他說，國家主席習近平已對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情作出批示，相信內地會明顯提高公布疫情的透明度，並於全國發放快速測試劑。他指出，內地春運人口流動大，不少由武漢出發的人會南下，預計農曆新年假期前確診個案會增加，其中廣東省的升幅會較明顯。

何栢良認為，政府目前應對疫情措施落後，予人感覺措手不及，防疫宣傳嚴重不足，應是時候「排山倒海」宣傳，並須更積極及加快落實應對疫情的措施。他指出，最差的情況是病毒一傳入香港，就出現「超級傳播」的情況，即已有數十人感染。他呼籲港人如非必要切勿前往武漢，並提醒市民切勿以為17年前沙士疫情的悲痛教訓不會重演。

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，武漢已成為新型冠狀病毒疫區，如非必要切勿前往武漢。他指出，內地及香港在臨牀感染控制、測試模式、資訊流通及實驗室水平等的防疫工作較10多年前有很大進步，認為香港已「守得幾穩」。他說，最憂慮的是香港醫院太擠迫，使用率超額，醫護人員難以做足感染控制措施，若出現確診個案，可以「好大件事」。

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