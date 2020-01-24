【武漢肺炎】港大估算武漢逾1300宗個案　其他省市或已逾300宗 (12:52)

香港大學公共衛生醫學講座教授梁卓偉今早（21日）舉行記者會，​稱該學院以目前已出現的日本、韓國和泰國4宗輸出武漢肺炎確診個案估計，與武漢和其他地方人流往來的數學模型推算，武漢市最大可能有1343個新型冠狀病毒個案，推算出的可能平均數為1680宗個案，與英國學者1700宗推算相若。

梁卓偉表示，再以武漢市在春運期間前往全國各地的人流估計，本月1日至17日期間全國各地、武漢的其他省市最多可能已有超過300宗新型冠狀病毒個案，最佳估算為出現超過100宗武漢輸出的個案，推算北京有17宗、上海15宗、廣州14宗、深圳10宗。由於武漢至香港人流少，根據數學模型推算，香港感染個案為0至3宗，最佳估算是0宗。

梁卓偉指出，考慮近日武漢市和全球各城市新採取各樣防疫措施，以病毒傳播力較初期減75%後，數學模型估計到了大年初七，國外將會增加1至2宗感染個案，國內除武漢外其他省市感染個案最高或增逾70宗，最佳推算為增加10宗，北京、上海、重慶、廣州、深圳各2宗，香港0宗。梁卓偉說，透過這種估算，能讓各城市能大約估計有多少新型冠狀病毒個案，調整防疫策略。

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