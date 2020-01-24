警元朗反三合會拘186人　警：有能力信心打擊罪行 (14:10)

元朗警區於2019年6月至2020年1月期間，派出臥底探員打擊三合會活動。警方表示，留意到元朗區內有三合會團伙，利用暑假招攬青年加入，進行大量非法活動，當中涉及「黃、賭、毒」及經營非法酒吧。

警方派出刑事偵緝部、特別職務隊等逾300名警員，拘捕年齡介乎14至71歲的68男118女，涉嫌邀請他人成為三合會社員、自稱三合會社團成員、藏有攻擊性武器、販運危險藥物、違反逗留條件等罪。當中15人有三合會背景，另有9人未成年，被捕人中沒有學生。

行動中，警方檢獲西瓜刀、木棍、鐵通等武器，市值約3萬元可卡因、冰毒及吸毒用具，另有麻將枱、排九枱及逾2萬元現金。警方表示，被捕人中有56人已被落案起訴、8人已定罪、48人正等候聆訊。涉嫌違反逗留條件的64人，已交由入境處跟進及準備遣返。警方相信，行動成功打擊三合會集團及活動，阻截三合會主要收入來源。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，沒情報顯示被捕人與元朗7．21事件或近日社會事件有關。他稱，警方近月調配大量警力處理社會騒亂，無減打擊其他罪案決心，警方高度重視黑社會罪行，「警隊仍然有能力及有信心，繼續以情報主導行動，盡力打擊有關罪行」。

歐陽肇剛另指出，年近歲晚，黑社會成員或為「搵快錢」而作出勒索及刑事恐嚇活動，呼籲市民如有相關資料，可致電999通知警方。