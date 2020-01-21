【武漢肺炎】張建宗：政府嚴陣以待　已達至最高級別戒備 (11:25)

張建宗表示，香港現時有106宗懷疑個案，有81人已出院，餘下25人正等候檢測結果，他強調本港目前絕對未有一宗確診個案。他說，公立醫院共有500張隔離病牀，約有200張可隨時接收病人，另亦有足夠保護裝備，外科口罩有3800萬個，N95口罩則有140萬個。

被問及政府為何只要求來自武漢的航機乘客須填寫健康申報表，未有同時要求經高鐵來港的乘客填寫，張建宗指出，政府是按專家意見，若所有人都有申報，就會有人流聚集，空氣不清新會增加傳播病毒的風險。

張建宗又稱，高鐵站內亦已設有紅外線體溫檢測儀，若將來有需要，不排除於高鐵站逐步實施健康申報。被問到政府會否呼籲市民切勿前往武漢，他提醒要前往武漢探親或公幹的市民注重個人衛生，若身體不舒服要作出防禦措施，要戴口罩及看醫生。

另外，張建宗見傳媒時多度咳嗽，有記者問他是否身體不適，會否考慮戴上口罩，張建宗稱，身體沒問題，只是「飲水濁親」，他感謝記者關心。

特首林鄭月娥今日凌晨離港前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會，預計將於年初一（25日）清晨回港。

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