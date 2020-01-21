社民連維園攤檔被指違規　食環署人員下午清拆 (18:35)

【18:05】10多名食環署職員及外判工人下午4時許清拆社民連維園4號攤檔，將數個籌款箱及十多盆花搬開，待社民連自行運走，又清拆寫有反修例口號的橫額以及印有特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、國家主席習近平等政治人物的裝飾。

【16:35】社民連主席吳文遠與食環署衛生總督察會面後稱，署方於會上重申，社民連檔口擺放的反修例展版與賣花目的「有距離」，而且相關展版會令市民享受少一份年宵節日氣氛、影響公眾利益，故勒令清除。吳引述署方稱，昨日發出終止協議前，署方已向律政司徵詢法律意見，關閉檔口為集體決定。

吳文遠批評，署方過去兩日未有給予解釋機會，或派員到場與社民連商討，雙方可以如何配合、繼續營辦攤檔。他表示，社民連「定會有後着」，正向律師徵詢法律意見。他又稱暫未清楚損失金額，但認為事件是「香港人自由的損失」。

【10:49】吳文遠在facebook直斥食環署提早「鬼鼠（鬼祟）」封檔，揶揄署方「得閒去封鋪，防疫又唔做好」。

記者所見，食環署在圍欄上貼上告示，稱「此37號檔（社民連其中一個攤檔）已被收回」。

社民連在維園年宵設兩個攤檔售花，並佈置反修例展板宣傳。食環署前晚稱宣傳品與所售物品無關，要求拆除。社民連未有依從，署方昨午再度發信，要求社民連關閉檔口。昨日未見食環署人員到場與社民連磋商，社民連主席吳文遠斥署方未有聽取解釋，揚言以司法覆核及臨時禁制令挑戰食環署，雙方後來經電話協商後，署方昨日讓步，稱今早11時會面商討解決方案。

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