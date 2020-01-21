輕鐵撞斃騎單車13歲男童　涉事車長調離駕駛職務 (17:08)

13歲事主黃苡洛為東華三院郭一葦中學中二學生。該校校長今午（21日）外出開會，校務處職員代其回覆表示，校方已啟動危機應變小組，留意校內學生情緒，並已聯絡事主家長以提供一切協助。職員又指出，近日為學校考試周，學生昨（20日）起開始放假。

港鐵回覆查詢稱，涉事751線輕鐵由鍾屋村站開往友愛方向，駛至青山公路及亦園路交界的行人過路處時，按交通燈號前進，其間車長察覺前方突然有一名騎在單車上的人橫過行人過路處，即時響號及緊急停車。事後輕鐵車務控制中心即時通知警方，並安排職員前往現場提供協助。港鐵表示十分關注今次事故，已派員聯絡及慰問家屬，以提供適切協助。涉事44歲梁姓輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，協助警方調查。

記者今早重返現場觀察，涉事過路處旁為是單車徑，過路處標有「留意輕鐵」、「騎單車者下車」指示牌。根據運輸署《騎單車安全指引》，騎單車橫過輕鐵路軌時必須下車，並利用「綠色人像」過路處，把單車推過輕鐵路軌；在「綠色人像」燈號亮起前，不可橫過路軌。